Explosionen : Explosion vor Polizeiwache in Kopenhagen

von dpa

10. August 2019, 10:22 Uhr

In Kopenhagen hat sich eine Explosion vor einer Polizeiwache ereignet. Verletzt wurde niemand, wie die dänische Polizei auf Twitter mitteilte. Der Tatort wurde abgesperrt. In der Nacht war der Polizeiposten unbesetzt. Am Dienstagabend war bei einer Explosion in Kopenhagen die Fassade der dänischen Steuerverwaltung schwer beschädigt worden war. Die Polizei geht dabei von einem vorsätzlichen Angriff aus. Mittwochabend gab es eine Explosion in Landskrona in Schweden, etwa eine Autostunde von Kopenhagen entfernt.