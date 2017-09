Konflikte : «F.A.S.»: Merkel bietet Initiative für Nordkorea an

Bundeskanzlerin Angela Merkel ist einem Zeitungsbericht zufolge bereit, sich direkt in eine diplomatische Initiative zur Beendigung des nordkoreanischen Atomwaffen- und Raketenprogramms einzuschalten. «Wenn unsere Beteiligung an Gesprächen gewünscht wird, werde ich sofort ja sagen», sagte die Kanzlerin in einem Gespräch mit der «Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung». Sie verwies auf die Verhandlungen über das iranische Atomprogramm, an denen Deutschland neben den fünf Vetomächten im UN-Sicherheitsrat teilgenommen hatte.

erstellt am 10.Sep.2017 | 07:56 Uhr