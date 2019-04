Flugzeugbau : FAA: Update der Boeing-737-Max-Software dauert noch Wochen

von dpa

01. April 2019, 23:49 Uhr

Das nach zwei Abstürzen verhängte Flugverbot für Verkehrsflugzeuge des Typ Boeing 737 Max wird noch über Wochen bestehen bleiben. Die US-Luftfahrtbehörde FAA teilte mit, Boeing benötige noch Zeit, um die nach den Abstürzen in die Kritik geratene Steuerungs-Software MCAS weiter zu überarbeiten. Die FAA muss die Software auch noch prüfen. Das System spielte laut Unfallermittlern eine entscheidende Rolle beim Absturz einer 737 Max 8 Ende Oktober in Indonesien. Auch beim Absturz einer baugleichen Maschine in Äthiopien Anfang März gilt die Software als eine mögliche Ursache.