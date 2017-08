Leute : Facebook-Chef Zuckerberg heißt zweite Tochter willkommen

Mark Zuckerberg und seine Frau Priscilla Chan haben eine zweite Tochter bekommen. Der Facebook-Gründer verkündete die Ankunft von Töchterchen August in einem Facebook-Eintrag. Die Eltern hießen das Baby mit einem Brief willkommen, wie zuvor bei der Geburt von Töchterchen Maxima Ende 2015. Sie solle vor allem ihre Kindheit genießen, nach draußen gehen und spielen, an Blumen riechen und herumlaufen. Kindheit sei eine «magische» Zeit, schreiben die Eltern. Erst kürzlich hatte Zuckerberg verkündet, nach der Geburt eine längere Babypause einzulegen.

von dpa

erstellt am 28.Aug.2017 | 22:54 Uhr