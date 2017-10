Film : «Fack Ju Göhte 3» feiert Weltpremiere in München

von dpa

erstellt am 22.Okt.2017 | 04:55 Uhr

«Chantal, heul leise!» gehört wohl zu den besten Sprüchen aus dem Kinoerfolg «Fack Ju Göhte». Vielleicht kommen nun bessere dazu: Denn der dritte und letzte Teil der Kultreihe von Regisseur Bora Dagtekin startet am 26. Oktober in den Kinos. Am Abend ist Weltpremiere in München. Hauptdarsteller Elyas M'Barek wird auf dem roten Teppich erwartet. In «Fack Ju Göhte 3» spielt er wieder den Ex-Knacki Zeki Müller, der sich als Lehrer mit ungewöhnlichen Unterrichtsmethoden in die Herzen seiner Schüler geschlichen hat. Im letzten Teil steuert er mit seiner Chaosklasse aufs Abitur zu.