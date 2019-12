Verkehr : Fahrer nicht ansprechbar: Straßenbahn zum Stehen gebracht

von dpa

22. Dezember 2019, 13:53 Uhr

Fahrgäste haben in der Nacht zu Sonntag eine Straßenbahn in Bonn zum Stehen gebracht - und dabei womöglich einen Unfall verhindert. Laut Polizei, sei der Fahrer während der Fahrt bewusstlos geworden. Fahrgästen war das aufgefallen, weil die Bahn an mehreren Haltestellen nicht angehalten hatte und der Fahrer nicht ansprechbar war. Auch das Ziehen der Notbremse konnte aus bislang ungeklärten Gründen die Bahn nicht zum Stehen bringen. Nach Rücksprache mit der Polizei brachen die Passagiere die Tür zur Fahrerkabine auf und konnten so die Bahn zum Halten bringen. Es wurde niemand verletzt.