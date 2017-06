Regierung : Familie Trump vereint zu Hause

US-Präsident Donald Trump ist nicht mehr Strohwitwer im Weißen Haus. Auch First Lady Melania und ihr gemeinsamer Sohn Barron zogen in ihr neues Heim in Washington ein. «Es ist offiziell! FLOTUS & Barron sind nach DC gezogen! Willkommen daheim», twitterte die Pressesprecherin der Präsidentengattin, deren Abkürzung «FLOTUS», First Lady of the United States lautet. Auch Melania Trump bestätigte ihren Umzug von New York nach Washington. Melania und Barron hatten im Familien-Penthouse im Trump Tower gelebt, da der elfjährige Sohn sein Schuljahr abschließen sollte.

von dpa

erstellt am 12.Jun.2017 | 06:11 Uhr