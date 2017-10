Brände : Familientragödie in Italien: Vater und Kinder durch Feuer getötet

von dpa

erstellt am 20.Okt.2017 | 21:22 Uhr

Bei einem Wohnungsbrand im norditalienischen Como sind ein Vater und drei seiner vier Kinder ums Leben gekommen. Die Feuerwehr hatte am Morgen auf Twitter von einem «sehr schweren Brand» im obersten Stockwerk eines Wohnhauses im Zentrum der Stadt am Comer See berichtet. Der 49-jährige Vater sei bereits tot in der Wohnung gefunden worden, als die Rettungskräfte eintrafen, schrieb die Nachrichtenagentur Ansa. Drei der vier Kinder im Alter zwischen drei und elf Jahren starben im Krankenhaus an ihren Verletzungen.