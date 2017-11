Parteien : FDP: Keine weiteren Bürokratiebelastungen für Wirtschaft

von dpa

Die FDP hat davor gewarnt, im Zuge von EU-Vorschriften die deutsche Wirtschaft mit immer mehr Bürokratie zu belasten. Es sei gängige Praxis «in Bund und Ländern, auf die Anforderungen des EU-Rechts noch eigene Vorschriften draufzusatteln», sagte der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Alexander Graf Lambsdorff der dpa. Er fügte hinzu, dies schaffe höhere Belastungen für deutschen Betriebe im Vergleich zu Unternehmen in Ländern, in denen das EU-Recht unverändert in nationales Recht überführt wird.