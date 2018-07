Extremismus : Festnahme in Plauen wegen Anwerbung von IS-Mitgliedern

von dpa

19. Juli 2018, 12:13 Uhr

Ein 22-jähriger Syrer ist im sächsischen Plauen als mutmaßliches Mitglied der Terrormiliz «Islamischer Staat» von Spezialkräften der Bundespolizei festgenommen worden. Nach Angaben der Bundesanwaltschaft steht der Mann im dringenden Verdacht, in zwei Fällen um Mitglieder oder Unterstützer für den IS geworben zu haben. Nach Angaben des Generalbundesanwalts hat der Beschuldigte seit September 2017 Propagandaveröffentlichungen des IS, die auch grausame Folter- und Hinrichtungsszenen von Gefangenen enthielten, sowie eigene Äußerungen in öffentlich zugänglichen Chatgruppen eingestellt.