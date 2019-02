Brände : Feuerwehr: Fünf Tote im selben Raum entdeckt

von dpa

08. Februar 2019, 11:01 Uhr

Die fünf Todesopfer des Brandes in einer Dachgeschosswohnung im pfälzischen Lambrecht sind in demselben Raum entdeckt worden. Das sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Nach Angaben der Polizei befand sich das Zimmer hinter der Küche der Wohnung, in der vermutlich das Feuer ausbrach. Die fünf Toten seien noch nicht sicher identifiziert. Auch die genaue Todesursache stehe noch nicht fest, sie seien aber nicht verbrannt, sagte der Sprecher. Die Leichen würden nun obduziert.