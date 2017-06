Brände : Fieberhafte Suche nach Ursache für Londoner Brandkatastrophe

Zwei Tage nach der Brandkatastrophe in London gehen die Suche nach weiteren Opfern sowie die Ermittlungen zur Brandursache weiter. Bislang ist völlig unklar, wie viele Menschen in dem Hochhaus ums Leben gekommen sind. 17 Tote wurden bislang ermittelt, diese Zahl könnte aber nach Einschätzung der Behörden deutlich nach oben gehen. Weder Brandstiftung noch ein technischer Defekt oder eine andere Unfallursache können bisher ausgeschlossen werden. Premierministerin Theresa May kündigte eine unabhängige Untersuchung des Feuerdramas an.

von dpa

erstellt am 16.Jun.2017 | 07:03 Uhr