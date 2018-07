Notfälle : FIFA spricht neue Einladung an gerettete Jugendfußballer aus

von dpa

10. Juli 2018, 15:49 Uhr

Die FIFA will die geretteten zwölf thailändischen Jugendfußballer und ihren Trainer zu einer späteren Veranstaltung des Fußball-Weltverbands einladen. Eine Reise zum WM-Finale nach Moskau können die Spieler nach Angaben des thailändischen Verbands aus gesundheitlichen Gründen nicht antreten. Die FIFA drückte in einer Mitteilung ihre «große Freude» über die geglückte Rettung aus einer Höhle aus und gedachte dabei auch des ums Leben gekommenen Tauchers. Rund um das WM-Endspiel in Moskau am Sonntag soll es ein Treffen mit dem thailändischen Verband geben.