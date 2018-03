Film : Fitz und Schweighöfer suchen Hipster als Komparsen

von dpa

08. März 2018, 00:43 Uhr

Florian David Fitz und Matthias Schweighöfer suchen Männer zwischen 25 und 45 Jahren als Komparsen. «Hipster müssen sie sein. Es ist ein geiles Motiv. Es lohnt sich. Wir suchen aber nur Männer. Für Frauen gibt es eine weitere Chance. Im April», sagt Schweighöfer zusammen mit Fitz in einem Video, das er auf seiner Facebookseite veröffentlicht hat. Gedreht werde am 22. März «in einem super coolen Motiv» in Berlin. In dem Film wetteifern die zwei Hauptdarsteller darüber, wer länger ohne materiellen Besitz auskommt.