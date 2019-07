Wetter : Flächendeckende Hitzewarnung für ganz Deutschland

von dpa

24. Juli 2019, 10:51 Uhr

Der Deutsche Wetterdienst hat eine flächendeckende Hitzewarnung für ganz Deutschland herausgegeben. «Im Osten handelt es sich überwiegend um die Warnstufe 1, im Westen und Süden überwiegt die Warnstufe 2», sagte ein Sprecher des DWD. Auch am Alpenrand und an den Küsten gibt es Hitzewarnungen. «Das ist schon ziemlich selten», sagte der Sprecher über die normalerweise stets etwas kühleren Regionen. Die Hitzewarnungen gelten derzeit für die Zeit von 11 Uhr am Mittwoch bis Donnerstagabend um 19 Uhr. Im Süden Deutschlands wird zudem vor hohen UV-Werten gewarnt.