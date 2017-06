Migration : Flüchtlingskrise: Italien droht mit Anlegeverbot für Schiffe

In der Flüchtlingskrise droht Italien der EU mit Konsequenzen, falls dem Land nicht ein Teil der Last abgenommen wird. So könnte Schiffen von Hilfsorganisationen mit geretteten Migranten die Einfahrt in italienische Häfen verwehrt werden, hieß es aus Regierungskreisen in Rom. Dabei geht es um Boote von Hilfsorganisationen, die nicht unter italienischer Flagge fahren. Im Gegensatz zu ersten Informationen seien davon aber Schiffe der EU-Mission «Operation Sophia» oder der EU-Grenzagentur Frontex nicht betroffen.

von dpa

erstellt am 28.Jun.2017 | 18:12 Uhr