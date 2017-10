Luftverkehr : Flughafen Bremen nach Unfall von Privatflugzeug gesperrt

von dpa

erstellt am 29.Okt.2017 | 22:08 Uhr

Der Flughafen Bremen ist nach einer missglückten Landung eines Privatflugzeugs am Abend gesperrt worden. Ankommende Maschinen werden an umliegende Flughäfen umgeleitet. Die Cessna Citation 550 Bravo kam beim Landeanflug aus Richtung Osten von der Start- und Landebahn ab und blieb 15 Meter entfernt im Gras ohne größere Schäden stehen. Die drei Besatzungsmitglieder der in Russland registrierten Maschine sind unverletzt. Passagiere waren nicht an Bord.