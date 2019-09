Motorsport : Formel-2-Fahrer Correa nach Unfall auf dem Weg der Besserung

von dpa

02. September 2019, 08:46 Uhr

Spa-Francorchamps (dpa) – Der Zustand des in den tödlichen Unfall beim Formel-2-Rennen in Spa-Francorchamps verwickelten amerikanischen Rennfahrers Juan Manuel Correa verbessert sich langsam. Wie auf der Internetseite des 20-Jährigen mitgeteilt wurde, musste sich Correa am Sonntag einer vierstündigen Operation unterziehen, um die Brüche an beiden Beinen zu behandeln. Sein Zustand sei aber weiter stabil und er bei vollem Bewusstsein. Seine Eltern sind mittlerweile am Krankenbett im belgischen Lüttich angekommen und unterstützen Correa, der «völlig überwältigt von Traurigkeit ist».