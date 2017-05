Theater : Frank Castorf inszeniert künftig am Berliner Ensemble

Der unfreiwillig scheidende Volksbühnen-Intendant Frank Castorf inszeniert künftig am Berliner Ensemble. Als erstes Stück bringt er dort Victor Hugos sonst am Musicaltheater gespieltes Drama «Les Misérables» auf die Bühne. Das kündigte der neue Intendant des Berliner Ensembles, Oliver Reese, an. Castorf werde in den nächsten Jahren jährlich eine Inszenierung am Berliner Ensemble realisieren. Reese setzt für das neue Berliner Ensemble auf zeitgenössische Stücke und ein starkes Schauspieler-Ensemble.

von dpa

erstellt am 30.Mai.2017 | 12:41 Uhr