Luftverkehr : Französische A380 mit Triebwerksschaden in Neufundland notgelandet

von dpa

erstellt am 01.Okt.2017 | 02:43 Uhr

Ein Airbus A380 der französischen Fluggesellschaft Air France ist nach einem Triebwerksschaden auf dem Weg von Paris nach Los Angeles in Kanada notgelandet. Die Fluggesellschaft sprach von einem «schweren Schaden» an einem der vier Triebwerke. Die Crew setzte daraufhin nach Angaben eines Airline-Sprechers ein «Mayday» ab und leitete den Großraumflieger zum kleinen Flughafen Goose Bay in Neufundland um. Das weltgrößte Passagierflugzeug landete sicher auf dem kanadischen Airport, alle 520 Menschen an Bord blieben unversehrt. Nun soll untersucht werden wie es zu dem Schaden kam.