Gesellschaft : Frauen-Einkommen in Haushalten steigt weiter

von dpa

06. Januar 2019, 01:53 Uhr

In Deutschland verdienen mehr Frauen als noch vor einigen Jahren im gemeinsamen Haushalt mindestens so viel wie ihr Partner. Bei genau einem Viertel der Paare lag das weibliche Einkommen im Jahr 2017 auf dem Niveau des männlichen oder darüber. Das zeigen Daten des Statistischen Bundesamts, über die die «Welt am Sonntag» berichtet. Dabei überstiegen die Einkünfte der Frau in 14,4 Prozent der Fälle diejenigen des Mannes - in 10,6 Prozent wurde ein ähnliches Einkommen genannt. Obwohl Frauen in vielen Berufen nach wie vor weniger verdienen als Männer, zeigen die Zahlen einen Trend.