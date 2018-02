Freizeit : Freibad-Saison startet in Karlsruhe

von dpa

23. Februar 2018, 01:37 Uhr

Ob es schneit, regnet oder der Winterhimmel blau ist: Das Karlsruher Sonnenbad startet heute wie jedes Jahr als erstes Freibad Deutschlands in die Saison. Erwartet werden zahlreiche Stammgäste, aber auch Freibadfans von weiter weg, um sich in die angenehm warmen Fluten zu stürzen: Die Wassertemperatur liegt bei etwa 28 Grad. Am ersten Sonnenbad-Tag nach der Winterpause gibt es freien Eintritt. Die diesjährige Saison steht unter dem Motto «Ob Schnee, Sonne oder Regen, ins Sonnenbad wir gehen».