Fußball : Fröhlich kündigt Überprüfung des Videobeweises in Winterpause an

von dpa

erstellt am 29.Dez.2017 | 14:08 Uhr

Nach den Problemen und der massiven Kritik in der Bundesliga-Hinrunde will DFB-Schiedsrichter-Chef Lutz Michael Fröhlich den Videobeweis in der Winterpause nochmals hinterfragen. «Wir werden die kurze Spielpause nutzen, um noch einmal alle Spielvorgänge der Hinrunde auszuwerten und einzuordnen», sagte Fröhlich dem «Tagesspiegel». Er räumte Fehler bei der Umsetzung des Projektes ein, die auch die Schiedsrichter verunsichert hätten.