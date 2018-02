Fußball : Frontzeck führt Kaiserslautern zum Sieg

von dpa

04. Februar 2018, 15:27 Uhr

Der 1. FC Kaiserlautern schöpft im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga wieder Hoffnung. Mit dem neuen Trainer Michael Frontzeck beendete der Tabellenletzte am Sonntag seine Serie von fünf sieglosen Spielen und gewann mit 2:1 bei Eintracht Braunschweig. Darmstadt 98 bleibt nach der 1:2-Niederlage gegen den MSV Duisburg auf Rang 16. In immer größere Nöte gerät der VfL Bochum nach der vierten Niederlage in Serie. Die Revier-Elf unterlag bei Dynamo Dresden mit 0:2.