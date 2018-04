Arbeitsmarkt : Frühjahrs-Boom: Arbeitslosenzahl sinkt im April

von dpa

27. April 2018, 10:14 Uhr

Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im April im Vergleich zum Vormonat um 74 000 auf 2,384 Millionen gesunken. Das ist der niedrigste Wert in diesem Monat seit der Wiedervereinigung. Gegenüber dem Vorjahr ging die Zahl der Erwerbslosen um 185 000 zurück, wie die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mitteilte. Die Arbeitslosenquote sank um 0,2 Punkte auf 5,3 Prozent. «Die Frühjahrsbelebung am Arbeitsmarkt setzt sich auch im April fort», sagte BA-Chef Detlef Scheele. Die Entwicklung sei allerdings etwas schwächer gewesen als in den guten Wintermonaten.