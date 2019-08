Brände : Fünf Kinder sterben bei Brand in Kinderhort in den USA

von dpa

11. August 2019, 22:50 Uhr

Bei einem Brand in einer Kinderbetreuungsstätte in Erie im US-Staat Pennsylvania sind fünf Kinder ums Leben gekommen. Eine Frau sei bei dem Feuer schwer verletzt worden, berichten örtlichen Medien. Sieben Menschen, unter ihnen fünf Kinder, seien aus den Flammen gerettet worden. Über das Alter der Kinder liegen noch keine Angaben vor, auch zur Brandursache nicht. In dem Heim können Eltern ihre Kinder auch über Nacht zur Betreuung abgeben.