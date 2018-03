Fußball : Fußball-Nationalteam gegen Brasilien ohne Müller und Özil

von dpa

24. März 2018, 02:03 Uhr

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wird den zweiten WM-Test gegen Brasilien ohne die Weltmeister Thomas Müller und Mesut Özil bestreiten. Bundestrainer Joachim Löw verzichtet am Dienstagabend in Berlin auf die beiden Offensivkräfte. Löw habe den Spielern frei gegeben, teilte der DFB in der Nacht nach dem Flug von Düsseldorf in die Hauptstadt mit. Müller hatte gestern Abend beim 1:1 gegen Spanien das Ausgleichstor erzielt.