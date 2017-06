Fußball : Fußball-Nationalteam strebt erstes Confed-Cup-Finale an

Joachim Löw strebt mit der jungen deutschen Fußball-Nationalmannschaft heute Abend in Sotschi den erstmaligen Einzug in das Endspiel des Confed Cups an. Der Weltmeister trifft im Halbfinale auf Mexiko. Seine Spieler seien hungrig und heiß, sagte der Bundestrainer: «Wir wollen ins Finale.» Die beste deutsche Platzierung beim Confederations Cup war bislang ein dritter Rang beim Turnier 2005 in Deutschland. Damals besiegte die DFB-Auswahl Mexiko im kleinen Finale mit 4:3. Das Confed-Cup-Endspiel wird am Sonntag in St. Petersburg ausgetragen.

von dpa

erstellt am 28.Jun.2017 | 23:59 Uhr