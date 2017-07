G20 : G20-Demonstranten behindern Melania Trump

G20-Kritiker haben die Ehefrau von US-Präsident Donald Trump in Hamburg daran gehindert, am Partnerprogramm des G20-Gipfels teilzunehmen. Es gebe bisher keine Sicherheitsfreigabe zum Verlassen des Gästehauses, sagte eine Sprecherin von Melania Trump der Deutschen Presse-Agentur. Der Gipfel läuft seit dem Vormittag. Und bereits am Morgen hatte sich die Lage in der Stadt angesichts gewaltbereiter Demonstranten wieder zugespitzt. Autos brannten, der Verkehr wurde behindert.

von dpa

erstellt am 07.Jul.2017 | 13:05 Uhr