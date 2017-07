G20 : G20-Proteste: Dritte Nacht mit Gewalt in Hamburg

In Hamburg ist es in der Nacht wieder zu Ausschreitungen gekommen. Randalierer warfen Flaschen, Steine oder Böller. Die Polizei setzte im Schanzenviertel Wasserwerfer, Pfefferspray und Tränengas ein. Sobald die Polizei sich aus einer Straße zurückzog, bauten die Randalierer neue Barrikaden auf und zündeten wieder Mülleimer an. Mehrere Vermummte warfen Flaschen auf Häuser, aus denen ihnen «Haut ab» entgegengerufen wurde. In mehreren Stadtteilen wurden der Polizei zufolge Autos in Brand gesetzt. Zum Morgen beruhigte sich die Lage deutlich.

von dpa

erstellt am 09.Jul.2017 | 07:08 Uhr