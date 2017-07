Unfälle : Gabelstapler beschädigt Salzsäure-Container: 18 Verletzte

Bei einem Unfall mit einem Salzsäure-Container auf dem Gelände einer Spedition in Bayern sind 18 Menschen verletzt worden. In einem Industriegebiet in Neu-Ulm hatte ein Gabelstapler-Fahrer am Vormittag beim Verladen den Kunststoff-Container beschädigt, so dass fast der gesamte Inhalt freigesetzt wurde. Nach Angaben von Polizei und Feuerwehr traten etwa 900 Liter der ätzenden Säure aus. Dadurch bildete sich ein Chlorgas, das zu Atembeschwerden bei Mitarbeitern des Unternehmens führte.

von dpa

erstellt am 10.Jul.2017 | 18:04 Uhr