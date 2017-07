Extremismus : Gabriel macht Merkel nach G20-Krawallen Vorwürfe

In der Debatte um die G20-Krawalle greift Vize-Kanzler Sigmar Gabriel Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Koalitionspartner CDU/CSU an. Gabriel wirft der Union ein bisher nicht gekanntes Maß an Verlogenheit vor. Den Zeitungen der Funke Mediengruppe sagte er, wer den Rückzug des Hamburger SPD-Bürgermeister Olaf Scholz fordere, der müsse auch Merkels Rücktritt verlangen. Merkel trage die Verantwortung für die Wahl des Gipfelorts, so Außenminister Gabriel.

von dpa

erstellt am 12.Jul.2017 | 06:34 Uhr