Wahlen : Gabriel plädiert für neue Abrüstungspolitik

Außenminister Sigmar Gabriel hat für eine neue Abrüstungs- und Entspannungspolitik plädiert. «Wir müssen das Thema Rüstungskontrolle und Abrüstung wieder auf die Tagesordnung bringen», sagte Gabriel in der letzten Sitzung des Bundestags vor der Bundestagswahl. Gabriel bedankte sich ausdrücklich bei Bundeskanzlerin Angela Merkel für die Zusammenarbeit in der großen Koalition, die «immer fair, immer belastbar» sei. «Es gibt Grund zu sagen, dass wir gut regiert haben.» Allerdings habe dies nicht immer am Willen Merkels gelegen.

von dpa

erstellt am 05.Sep.2017 | 14:14 Uhr