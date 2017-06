International : Gabriel sagt weitere Flüchtlingshilfe für Libyen zu

Tripolis (dpa) – Bei seinem Überraschungsbesuch in Libyen hat Außenminister Sigmar Gabriel 3,5 Millionen Euro zusätzlich für die Flüchtlingshilfe in dem Krisenstaat zugesagt. Das Geld soll zur Verbesserung der teils katastrophalen Zustände in den Flüchtlingslagern des von jahrelangem Bürgerkrieg erschütterten Landes verwendet werden. Von Libyen aus gelangt der größte Teil der Flüchtlinge aus Afrika über das Mittelmeer nach Europa.

von dpa

erstellt am 08.Jun.2017 | 12:18 Uhr