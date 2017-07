International : Gabriel spricht mit Lawrow über Syrien und die Ukraine

Außenminister Sigmar Gabriel spricht heute mit seinem russischen Amtskollege Sergej Lawrow in Berlin unter anderem über die Konflikte in Syrien und in der Ukraine. Anlass für den Besuch ist der Abschluss des deutsch-russischen Jugendaustauschjahres. Gabriel hat Lawrow erst vor zwei Wochen im russischen Krasnodar gesprochen. Der Bundesaußenminister hat Russland seit seinem Amtsantritt Ende Januar bereits drei Mal besucht.

von dpa

erstellt am 13.Jul.2017 | 04:41 Uhr