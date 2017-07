Konflikte : Gabriel: Türkischstämmige Menschen in Deutschland gehören zu uns

Ungeachtet des Streits zwischen den Regierungen in Berlin und Ankara hat Außenminister Sigmar Gabriel den in Deutschland lebenden Türken seine Wertschätzung signalisiert. Seine angekündigte Neuausrichtung der deutschen Türkei-Politik richte sich nicht gegen die Menschen in der Türkei und nicht gegen die Mitbürger mit türkischen Wurzeln in Deutschland, schrieb der SPD-Politiker in einem offenen Brief, den die «Bild»-Zeitung in deutsch und türkisch veröffentlichen will. Gabriel betonte aber, die Bundesregierung könne der Verhaftung deutscher Staatsbürger nicht tatenlos zusehen.

von dpa

erstellt am 22.Jul.2017 | 02:37 Uhr