Gesellschaft : «Geburten-Dschihad» als «Unwort» vorgeschlagen

von dpa

erstellt am 01.Nov.2017 | 05:04 Uhr

Unter den Vorschlägen für das nächste «Unwort des Jahres» sind Begriffe wie «Geburten-Dschihad» und «Krawall-Touristen» im Rennen. Dies teilte die sprachkritische Jury in Darmstadt mit. Die erste Bezeichnung stammt aus der Diskussion über eine angebliche Islamisierung Deutschlands, die zweite steht im Zusammenhang mit der Gewalt beim G-20 Gipfel in Hamburg. Das «Unwort des Jahres 2017» soll am 16. Januar 2018 in Darmstadt bekanntgegeben werden. Für 2016 war der Begriff «Volksverräter» gewählt worden.