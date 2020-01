Kriminalität : Geburtstagsfeier eskaliert: Massenschlägerei mit Verletzten

von dpa

05. Januar 2020, 15:02 Uhr

Essen (dpa) – Bei einer Geburtstagsfeier in Essen ist es zu einer Massenschlägerei mit zwei Verletzten gekommen. Nach Angaben der Polizei war in der vergangenen Nacht bei der Feier in einer Kleingartenanlage ein Streit zwischen einem 19-Jährigen und einem 21-Jährigen derartig eskaliert, dass sich eine Schlägerei zwischen insgesamt mutmaßlich 17 Beteiligten entwickelte. Der genaue Hergang ist noch unklar. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde auch eine Stichwaffe eingesetzt.