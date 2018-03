Kriminalität : Geiselnahme in kalifornischem Pflegeheim endet tödlich

von dpa

10. März 2018, 08:25 Uhr

Eine Geiselnahme in einem Pflegeheim für US-Veteranen in Kalifornien ist mit dem Tod des Schützen und seiner drei Geiseln zu Ende gegangen. Drei Frauen und der mutmaßliche Täter seien tot in dem Heim aufgefunden worden, so die Polizei. Der Täter hatte auch Schüsse mit der Polizei gewechselt, ehe er sich mit seinen Opfern verschanzte. Dabei war aber niemand verletzt worden. Bei der Einrichtung handelt es sich um das größte Veteranenheim in den USA. Die Ermittlungen könnten nach Polizeiangaben noch Tage dauern.