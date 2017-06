Kriminalität : Geiselnahme in Nordengland - kein terroristischer Hintergrund

Eine Geiselnahme im nordenglischen Newcastle ist unblutig zu Enge gegangen. Der 28 Jahre alte Geiselnehmer habe sich am späten Vormittag der Polizei ergeben, teilten die Beamten mit. Eine angebliche Bombe, die er sich an die Brust geschnallt hatte, habe sich als Attrappe erwiesen. Die Tat habe keinen terroristischen Hintergrund gehabt. Der Mann war am Morgen mit einem Messer bewaffnet in ein Jobcenter gestürmt und hatte mehrere Menschen in seine Gewalt gebracht. Spezialkräfte verhandelten mit ihm. Rund eine halbe Stunde später ließ er die Geiseln unverletzt wieder frei.

von dpa

erstellt am 09.Jun.2017 | 15:06 Uhr