Demonstrationen : «Gelbwesten»-Demonstrant stirbt bei Protesten in Belgien

von dpa

12. Januar 2019, 00:43 Uhr

In Belgien ist ein Demonstrant der «Gelbwesten»-Bewegung durch einen Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der Mann sei am Abend bei den Protesten auf einer Autobahn zwischen Lüttich und dem niederländischen Maastricht von einem Laster angefahren worden und gestorben, berichtete die Zeitung «Sudinfo». Der Lkw-Fahrer sollte verhört und ihm sollte Blut abgenommen werden. Die «Gelbwesten»-Bewegung hatte sich Mitte November in Frankreich formiert, um gegen die Reformpolitik von Präsident Emmanuel Macron zu protestieren. Daraufhin waren auch in Belgien mehrfach Menschen mit gelben Warnwesten auf die Straßen gegangen.