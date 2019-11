Wissenschaft : Gentherapie mit Crispr/Cas9 bei Patientin erfolgreich

von dpa

21. November 2019, 12:42 Uhr

Regensburg (dpa) – In Regensburg hat eine Gentherapie gegen eine angeborene Bluterkrankung erste Erfolge gezeigt. Eine 20-jährige Patientin sei mit Hilfe der Genschere Crispr/Cas9 therapiert worden und weise seit neun Monaten «normale Blutwerte» auf, teilte das Universitätsklinikum Regensburg mit. Vorher war sie auf regelmäßige Bluttransfusionen angewiesen. Patienten, die wie die 20-Jährige an einer an Beta-Thalassämie leiden, können bisher nur durch Stammzelltransplantation geheilt werden - wenn sich ein passender Spender findet.