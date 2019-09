Konjunktur : GfK: Verbraucher lassen sich Konsumlaune nicht verderben

von dpa

26. September 2019, 11:22 Uhr

Trotz einer schwächeren Konjunktur sind die Verbraucher in Deutschland weiter in Kauflaune. Der vom Nürnberger Marktforschungsinstitut GfK monatlich erstellte Konsumklimaindex legte im September erstmals seit mehr als einem halben Jahr sogar wieder zu. Grund sei eine deutlich gestiegene Anschaffungsneigung der Verbraucher in Folge der weiteren Zinssenkung durch die EZB, heißt es von der GfK. Für Oktober sagen die Marktforscher daher noch einmal steigenden Wert für Oktober voraus: Um 0,2 Punkte auf 9,9 Zähler.