Kriminalität : Gift im Babybrei: Behörden geben weitgehend Entwarnung

von dpa

erstellt am 02.Okt.2017 | 17:18 Uhr

Nach der Festnahme des mutmaßlichen Supermarkt-Erpressers können Käufer von Babynahrung und anderen Lebensmittelkonserven aufatmen. Sie müssen nicht mehr ständig befürchten, dass die Ware vergiftet sein könnte. In Abstimmung mit der Polizei gab das Ministerium für Verbraucherschutz weitgehend Entwarnung. Nach aktuellem Wissensstand dürften keine vergifteten Lebensmittel mehr im Umlauf sein. Der festgenommene 53-jährige hatte zugegeben, Gift in Babynahrung gemischt und diese in Läden in Friedrichshafen platziert zu haben. Er wollte eine zweistellige Millionensumme erpressen.