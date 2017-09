Tennis : Görges erstmals im Achtelfinale der US Open

Gelöst lachte Julia Görges auf und posierte für Fotos mit einigen Fans: Die letzte deutsche Hoffnungsträgerin steht bei den US Open in New York erstmals im Achtelfinale. Mit einer souveränen Vorstellung gewann die Bad Oldesloerin 6:3, 6:3 gegen Aleksandra Krunic aus Serbien. Nach 73 Minuten und dem dritten Matchball feierte die 28-Jährige ihr bestes Abschneiden in Flushing Meadows und ihren ersten Einzug in die Runde der besten 16 bei einem Grand-Slam-Turnier seit den French Open 2015. Görges spielt Sonntag gegen die Amerikanerin Sloane Stephens um ihre Viertelfinal-Premiere.

von dpa

erstellt am 02.Sep.2017 | 00:18 Uhr