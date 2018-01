Tennis : Görges und Barthel bei Australian Open in Runde zwei

von dpa

erstellt am 15.Jan.2018 | 03:47 Uhr

Julia Görges und Mona Barthel haben bei den Australian Open der Tennisprofis in Melbourne die zweite Runde erreicht. Görges gewann gegen die Amerikanerin Sofia Kenin in 79 Minuten 6:4, 6:4. «Ich kann mich über meine Form wirklich nicht beschweren», sagte die 29-Jährige aus Bad Oldesloe. Bei ihrem 40. Grand-Slam-Turnier trifft die Weltranglisten-Zwölfte Mittwoch auf die Französin Alizé Cornet. Barthel setzte sich gegen die Rumänin Monica Niculescu in einer Stunde und 49 Minuten mit 6:4, 7:5 durch. Für die 27-Jährige aus Neumünster war es der erste Sieg der neuen Saison.