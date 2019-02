Freizeit : Größtes «Schlumpftreffen» der Welt geplant

von dpa

16. Februar 2019, 04:46 Uhr

Drei Jahre nach einem gescheiterten ersten Versuch wollen private Organisatoren in Lauchringen am Hochrhein einen Schlumpf-Weltrekord aufstellen. Geplant ist den Angaben zufolge das größte Schlumpftreffen der Welt. Dafür sollen sich in der Gemeinde nahe der deutsch-schweizerischen Grenze im Kreis Waldshut so viele als Schlümpfe verkleidete Menschen wie möglich versammeln. Der derzeitige Rekord liegt den Angaben zufolge bei 2510 Teilnehmern und wurde 2009 von Studenten in Wales aufgestellt. Diese Zahl soll nun übertroffen werden.