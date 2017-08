Brände : Großbrand bei Entsorgungsfirma im Chemiepark

Auf dem Gelände eines Entsorgungs-Unternehmens in Bitterfeld-Wolfen ist eine Lagerhalle in Flammen aufgegangen. Das Feuer sei am Nachmittag auf dem Außengelände der Firma ausgebrochen, teilte die Stadt in Sachsen-Anhalt mit. Wenig später brannte das Dach der 4000 Quadratmeter großen Halle. Es stürzte ein. Hohe Flammen und dichter Qualm seien von Weitem sichtbar gewesen. Rund 140 Feuerwehrleute löschten die Flammen. Verletzt wurde niemand.

von dpa

erstellt am 09.Aug.2017 | 00:03 Uhr