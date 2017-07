Wahlen : Großspender bevorzugen CDU und FDP

Die Politik-Großspender bevorzugen CDU und FDP. Die beiden Parteien verbuchten in diesem Jahr den Löwenanteil der Spenden über 50 000 Euro. Die CDU bekam bislang 1,9 Millionen Euro, die FDP 1,5 Millionen Euro - und das obwohl die Liberalen gar nicht im Bundestag vertreten sind. Die FDP erhielt achtmal so viele Großspenden wie SPD und Grüne zusammen. Das geht aus den Sofortveröffentlichungen der Bundestagsverwaltung hervor. SPD und Grüne verbuchten jeweils nur eine einzige Einzahlung von 100 000 Euro. CSU und Linke gingen in Sachen Großspenden bislang leer aus.

von dpa

erstellt am 01.Aug.2017 | 07:20 Uhr