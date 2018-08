Arbeitsmarkt : Grüne und Linke fordern bessere Arbeitsbedingungen im Osten

von dpa

22. August 2018, 20:08 Uhr

Die Grünen verlangen von der Bundesregierung erheblich mehr Einsatz für gleichwertige Lebensverhältnisse in Deutschland. Dazu gehörten auch gute Arbeitszeiten und Löhne in den östlichen Bundesländern, sagte Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt der Deutschen Presse-Agentur. Es bleibe ein enormes Problem, dass für Beschäftigte in den meisten Dienstleistungs-Jobs und Kleinbetrieben keine flächendeckenden Tarifverträge gelten. Die Linke forderte einen «Gerechtigkeitspakt für Ostdeutschland». Eine Forderung darin: keine Lohnabschlüsse mehr unter dem Westniveau.